7 ملايين جنيه لرفع كفاءة محطات تحلية حماطة ومرسى حميرة بالبحر الأحمر

أعلن المهندس يحيى صديق رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالبحر الأحمر، أن الوكالة الدولية لتنمية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، صدقت على دعم بمبلغ 7 ملايين جنيه لرفع كفاءة محطات تحلية مياه حماطة ومرسى حميره جنوب البحر الأحمر.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب، أن ذلك جاء خلال لقاء المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة القابضة لمياه الشرب، أمس الأربعاء بوفد من الوكالة الدولية، لتنمية مشروعات مياه الشرب والصرف بمحافظة أسيوط، بحضور رؤساء شركات مياه الشرب بالبحر الأحمر وأسيوط، وذلك لبحث سبل زيادة الدعم من الوكالة الدولية لتنمية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وقد تم تقديم دعم بقيمة 7 ملايين جنيه لرفع كفاءة محطات تحلية مياه حماطه ومرسى حميره.

ومن المقرر أن يتم زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه حماطه ومرسى حميرة، من 100 م3/يوم لتصل إلى 300 م3/ يوم وتعد هذه أول مشاركة للوكالة الدولية فى البحر الأحمر.

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