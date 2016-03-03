أخبار عاجلة

مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فينجر في تصريح اعتيادي: لم نكن محظوظين أمام سوانزي سيتي

Google+ Print
فينجر في تصريح اعتيادي: لم نكن محظوظين أمام سوانزي سيتي فينجر في تصريح اعتيادي: لم نكن محظوظين أمام سوانزي سيتي

أكد أرسين فينجر المدير الفني الفرنسي لنادي أرسنال أن فريقه لم يكن محظوظا بمباراة يوم أمس أمام سوانزي سيتي.

وخسر أرسنال أمام ضيفه سوانزي سيتي بهدفين مقابل هدف مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وخرج أرسين فينجر في تصريحات معتادة له بعد كل تعثر، قائلا: "أؤمن بأننا لم نكن محظوظين أبدا في المباراة. لقد سددوا كرتين على المرمى وسجلوا منهما هدفين".

فينجر أتبع "في الهدف الأول الذي سكن شباكنا لم نكن نلعب لأن ميسوت أوزيل استحق ضربة حرة لكن الحكم لن يحتسبها، مدافع سوانزي ارتكب خطأ ضده وكان على الحكم احتسابه".

وأضاف "الآن، علينا أن نتعافى بشكل سريع للعودة من جديد إلى الطريق الصحيح".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع