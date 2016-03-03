فينجر في تصريح اعتيادي: لم نكن محظوظين أمام سوانزي سيتي

أكد أرسين فينجر المدير الفني الفرنسي لنادي أرسنال أن فريقه لم يكن محظوظا بمباراة يوم أمس أمام سوانزي سيتي.

وخسر أرسنال أمام ضيفه سوانزي سيتي بهدفين مقابل هدف مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وخرج أرسين فينجر في تصريحات معتادة له بعد كل تعثر، قائلا: "أؤمن بأننا لم نكن محظوظين أبدا في المباراة. لقد سددوا كرتين على المرمى وسجلوا منهما هدفين".

فينجر أتبع "في الهدف الأول الذي سكن شباكنا لم نكن نلعب لأن ميسوت أوزيل استحق ضربة حرة لكن الحكم لن يحتسبها، مدافع سوانزي ارتكب خطأ ضده وكان على الحكم احتسابه".

وأضاف "الآن، علينا أن نتعافى بشكل سريع للعودة من جديد إلى الطريق الصحيح".