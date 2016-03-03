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«الاستئناف» تحدد 8 مارس للتحقيق مع يوسف الحسيني بـ«إهانته» لوزير العدل

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«الاستئناف» تحدد 8 مارس للتحقيق مع يوسف الحسيني بـ«إهانته» لوزير العدل «الاستئناف» تحدد 8 مارس للتحقيق مع يوسف الحسيني بـ«إهانته» لوزير العدل

الإعلامي يوسف الحسيني

حددت نيابة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، جلسة 8 مارس المقبل، للتحقيق مع الإعلامي يوسف الحسيني، للاستماع لأقواله، وحسبما أفاد مراسل أونا.

ويتم التحقيق مع الإعلامي يوسف الحسيني، فيما نُسب إليه من اتهامات بـ 3 بلاغات مقدمة ضده من وزير العدل، المستشار أحمد الزند.

ويذكر أن تغيب “الحسيني”، عن الحضور لجلسة 1 مارس الماضي، حين أرسل المحامي الخاص به لمقر النيابة للاعتذار لارتباطه بمواعيد عمل.

وكان وزير العدل قد تقدم بـ 3 بلاغات للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي يوسف الحسيني، يتهمه فيها بـ”إهانته، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام”.

وحملت البلاغات الثلاثة بحق “الحسيني”، فضًلا عن بلاغ ضد المستشار جنينة، أرقام 1183 ،1184 ،1185 ، 1186.

واتهمت البلاغات المقدمة ضد الحسيني، بـ”التشهير، نشر أخبار، فضلًا عن ادعاءات كاذبة”.

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أونا