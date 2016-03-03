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السيسي يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم بمنتدى الأعمال المصرى الكورى الجنوبى

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السيسي يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم بمنتدى الأعمال المصرى الكورى الجنوبى السيسي يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم بمنتدى الأعمال المصرى الكورى الجنوبى

عبد الفتاح

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي التوقيع على 5 مذكرات تفاهم، وبيان مشترك بين الجانبين المصري والكوري الجنوبي في مجلس الأعمال المشترك للاتفاق على الاجتماع بالقاهرة مارس 2017. ووقعت كل من المنطقة الاقتصادية ووزارة الكهرباء، مع شركة توسان الكورية لاقامة محطتي كهرباء وتحلية المياه. وتضمنت المراسم بحضور وزير الخارجية سامح شكري، توقيع مذكرات تفاهم بين هيونداي والسويدي مع وزارة الكهرباء لاقامة محطة ومذكرة بين اتحادي الغرف التجارية في البلدين. وبذلك يكون عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهدها الرئيس السيسي في كوريا الجنوبية اليوم، الخميس، 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، حيث شهد خلال مباحثاته مع رئيسة كوريا الجنوبية 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

 

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