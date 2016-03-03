فرنسا تهدد بريطانيا بـ«اللاجئين» في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو، ستسمح فرنسا بانتقال اللاجئين إليها عن طريق إنهاء الرقابة على الحدود وستستقبل بحفاوة المصرفيين الفارين من لندن.

وقال ماكرون لصحيفة “فاينانشال تايمز” قبيل القمة البريطانية الفرنسية “في اليوم الذي تنفصم فيه هذه العلاقة لن يبقى المهاجرون في كاليه”.

وأضاف ماكرون أن عوائق قد تظهر أمام حركة التجارة البينية كذلك، كما سينتهي العمل باتفاق يسمح لبريطانيا بإجراء مراقبة للحدود تمكنها من إبقاء المهاجرين غير المرغوب فيهم على الجانب الفرنسي من القنال الانجليزي.

وقال ماكرون مرددًا صدى دعوة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للشركات الفرنسية بالانتقال عبر القنال عندما زادت فرنسا الضرائب في عام 2012 “إذا كان هناك من سبب لفرد الأبسطة الحمراء أقول أننا قد نشهد نزوحا من حي سيتي في لندن” حي المال والبنوك في العاصمة البريطانية.

وتابع إن طاقة الاتحاد الأوروبي الجماعية “ستبذل لفصم العلاقات القائمة وليس لإقامة علاقات جديدة”.