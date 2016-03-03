أخبار عاجلة

مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فرنسا تهدد بريطانيا بـ«اللاجئين» في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي

Google+ Print
فرنسا تهدد بريطانيا بـ«اللاجئين» في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي فرنسا تهدد بريطانيا بـ«اللاجئين» في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي

هولاند وكاميرون

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو، ستسمح فرنسا بانتقال اللاجئين إليها عن طريق إنهاء الرقابة على الحدود وستستقبل بحفاوة المصرفيين الفارين من لندن.

وقال ماكرون لصحيفة “فاينانشال تايمز” قبيل القمة البريطانية الفرنسية “في اليوم الذي تنفصم فيه هذه العلاقة لن يبقى المهاجرون في كاليه”.

وأضاف ماكرون أن عوائق قد تظهر أمام حركة التجارة البينية كذلك، كما سينتهي العمل باتفاق يسمح لبريطانيا بإجراء مراقبة للحدود تمكنها من إبقاء المهاجرين غير المرغوب فيهم على الجانب الفرنسي من القنال الانجليزي.

وقال ماكرون مرددًا صدى دعوة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للشركات الفرنسية بالانتقال عبر القنال عندما زادت فرنسا الضرائب في عام 2012 “إذا كان هناك من سبب لفرد الأبسطة الحمراء أقول أننا قد نشهد نزوحا من حي سيتي في لندن” حي المال والبنوك في العاصمة البريطانية.

وتابع إن طاقة الاتحاد الأوروبي الجماعية “ستبذل لفصم العلاقات القائمة وليس لإقامة علاقات جديدة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا