إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، اليوم الأربعاء، من رفع وإزالة 42 حالة تعد بمساحة فدان و11 قيراط و12 سهم خلال حملات الإزالة التي تجرى على مستوى المحافظة بالتعاون مع الإدارة الزراعية، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وأوضح اللواء ناصر فتحي، رئيس مركز ومدينة مطاى، في بيان له اليوم، أنه تم إزالة 12 حالة تعد على أراضي ائتمان زراعي بمساحة 10 قيراط، بالإضافة إلى إزالة 30 حالة تعد إصلاح زراعي على مساحة 25 قيراط و 12 سهم .

وأضاف، أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين .