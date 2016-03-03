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التموين أفضلها.. 7 علامات تساعدك تختار زيت أكل يفيد مايضرش

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التموين أفضلها.. 7 علامات تساعدك تختار زيت أكل يفيد مايضرش التموين أفضلها.. 7 علامات تساعدك تختار زيت أكل يفيد مايضرش
يعتقد الكثيرون أن زيت من أسوأ أنواع الزيوت، ويتجنبون القلى به ويلجأون لنوعيات أخرى من زيوت الطعام.

وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل - أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة - أن زيت التموين من أفضل أنواع الزيوت لاحتوائه على الكثير من الخصائص المفيدة منها طريقة تصنيعه المتمثلة فى خلط أكثر من نوع زيت نباتية، ما يساعده على تحمل درجات الحرارة العالية وبالتالى لا يضر الجسم لأنه لا يتهدرج سريعا ولا تتغير خواصه بالحرارة بشكل سريع، ولا يسبب أضرار كالزيوت التى لا تتحمل درجات الحرارة الشديدة.

وتضيف الدكتورة صفاء عمر حديثها أن "التموين" أفضل أنواع زيوت القلى على الإطلاق، ويجب الاستعانة به فى هذا الغرض بالذات.

وعن مواصفات الزيت الجيد بشكل عام وكيف يمكن للمستهلك أن يختار زجاجة زيت مناسبة وجيدة وصحية من بين الكثير من الأنواع فى الأسواق، تقدم أخصائية السمن عدة نصائح لاختياره أهمها:

-يجب أن يكون الزيت النقى سائل فى درجات حرارة الغرف العادية.
>-الزيت الذى يتجمد أو تظهر به التكتلات أو التجمدات تخلص منه فورا لأن ذلك دلالة على أنه مهدرج بشدة أى مشبع لدرجة غير صحية وخطيرة للغاية.
>-اهتم بالقلى بزيت التموين، شريطة أن يكون فاتح اللون وغير داكن ورائحته غير نفاذة لا يمكن استساغتها.
>-الزيت الغامق بشدة أو الذى ترى بعينيك شوائب كثيرة فيه تخلص منه فورا.
>-زيت الزيتون لابد أن يكون لونه أصفر ورائحته تشبه الزيتون الأخضر تماما.
>-زيت جوز الهند للطهى والتحمير يجب أن يكون شفافا تماما وبلا لون أو رائحة.
>-الزيت الذى تصدر منه رائحة قوية تخلص منه فورا.


>- ضبط مشبك وزيت طعام وفول مجهولى المصدر فى حملة تموينية بطنطا

- ضبط 3.5 طن زيت طعام مجهولة المصدر وفاسدة فى بنى سويف
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مصر 365

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