عالج مفاصلك بالكزبرة وصداعك بالزنجبيل..علاجات من مطبخك أفضل من الأدوية

مع الشعور بأى ألم نفكر فى الذهاب للصيدلية لشراء المسكنات المختلفة، ولا نفكر فى النظر لمطابخنا التى تحتوى على الكثير من العلاجات الطبيعية، التى قد تؤدى فى بعض الأحيان نفس مهام الأدوية وبدون آثار جانبية.

وينصح تقرير نشره مؤخرا الموقع البريطانى "ديلى ميل" بإضافة مجموعة توابل إلى أكلاتنا لتجنب الأمراض والتغلب على الآلام التى نشعر بها فى أجسامنا، خاصة أن الدراسات والأبحاث أثبتت أن التوابل من المواد المضادة للأكسدة العالية ما يجعلها من أوائل المواد التى تحمى من السرطان والأمراض الأخرى، ومن هذه التوابل.

الكركم

>يطلق عليه العلماء اسم "الحبة السحرية" التى تحمى من الأمراض، وأثبتت 50 دراسة اعتمدت على التجارب السريرية أن الكركم يساعد عالج أمراض الرئة والدماغ وأنواع مختلفة من السرطان بما فيها الورم النخاعى المتعدد وسرطان القولون والبنكرياس.

واكتشفت الأبحاث أن الكركم يساعد على سرعة الشفاء بعد الجراحة ويعد علاج فعال لالتهاب المفاصل الروماتويد و هشاشة العظام والتهابات المعدة والتهاب القولون التقرحى، وكما أن مزج الكركم مع فول الصويا يقدم فائدة مزدوجة لمرضى هشاشة العظام.

الكزبرة

>تشير الدراسات إلى أن تناول نحو 20 عودا من الكزبرة الخضراء يوميا لمدة شهرين يخفض مستويات التهاب المفاصل ما يؤكد أهمية الكزبرة للذين يعانون من النقرس.

الفلفل الحار

>"الصداع العنقودى" من أسوأ الآلام التى يشعر بها الإنسان ما جعل الباحثين يجرون تجارب كثيرة لمواجهته وتوصلوا إلى أنه باستنشاق الفلفل الحار يمكن التغلب على الألم خلال 5 أيام بحد أقصى.

الزنجبيل

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>أجرى العلماء تجربة سريرية مزدوجة لقياس مدى قدرة الزنجبيل فى علاج الصداع النصفى، مقارنة بدواء "سوماتريبتان" وتوصلوا إلى أن ملعقة صغيرة من الزنجبيل المجفف لها مفعول أسرع من الدواء.

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