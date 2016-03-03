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دراسة فرنسية: نقص الماغنسيوم يسبب الأرق

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دراسة فرنسية: نقص الماغنسيوم يسبب الأرق دراسة فرنسية: نقص الماغنسيوم يسبب الأرق
كشفت دراسة فرنسية أعدها البروفيسور الفرنسى "دلبيت" أن اضطراب النوم مرتبط بنقص معدن الماغنسيوم الذى يسهل عملية النوم فى الجسم.

وأوضحت الدراسة أن كلوريد الماغنسيوم يساعد فى تنظيم عمل الجهاز العصبى ومكافحة حالات التوتر العصبى وسرعة الغضب، كما كشفت أن استخدمه لمدة 20 يوما يساعد على تخفيض الإرهاق، خاصة فى فترات تغير الفصول أو فى فترات انخفاض القوى البدنية.

لذا ينصح البروفيسور دلبيت بتناول نصف كوب من محلول كلوريد الماغنسيوم ليلا أو قبل النوم.


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