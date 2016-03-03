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اليانسون النجمى الصينى يعالج الروماتيزم ويساعد على الهضم

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اليانسون النجمى الصينى يعالج الروماتيزم ويساعد على الهضم اليانسون النجمى الصينى يعالج الروماتيزم ويساعد على الهضم
كشفت دراسة علمية أجرتها خبيرة التغذية الفرنسية صوفى فيجيه منسون أن استخدام نبات الينسون النجمى الصينى له العديد من الفوائد الطبيعية، حيث يُستخدم لعلاج الروماتيزم، كما أن مضغ بذوره بعد الوجبات يساعد على الهضم.

وأشارت الخبيرة أن هذا النبات يستخدم كمضاد للسعال، ولإخراج الغازات من المعدة والجهاز البولى أو التناسلي، كما أنه مضاد لتقلصات البطن والعضلات.

وقد قامت شركة روش السويسرية لصناعة الأدوية باستخدام 90% من هذا النبات الصينى فى إنتاج المادة الفعالة لمصل "التاميفلو" المضاد لأنفلونزا الطيور، ومضادات الميكروبات والجراثيم، ومضادات الأكسدة، والمهدئات.

يُذكر أن نبات اليانسون النجمى الصينى هو شجرة صغيرة دائمة الخضر تنمو فى شمال شرق فيتنام وجنوب غرب الصين، وهى على شكل نجمة وتحصد قبل أن تنضج.


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