أخبار عاجلة

مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اكتشاف البروتين المتسبب فى التهاب غشاء الرحم

Google+ Print
اكتشاف البروتين المتسبب فى التهاب غشاء الرحم اكتشاف البروتين المتسبب فى التهاب غشاء الرحم
توصل فريق من الباحثين الأمريكيين فى مدرسة بايلور للطب بجامعة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى البروتين الشاذ الذى تحمله المرأة التى تعانى من التهاب غشاء الرحم، ويحول دون استبعاد الغشاء المخاطى خارج الرحم بواسطة الجهاز المناعى.

وأوضح الفريق أنه تم حقن فئران تجارب بعلاج يعمل على تصحيح هذا الخلل ووقف أضرار هذا البروتين، وهى طريقة جديدة نجحت فى علاج امرأة واحدة من كل عشرة فى سن الإقبال على الحمل والوضع ويعانين من التهابات مصاحبة لفترة الدورة الشهرية وآلام وعدم الإخصاب.

يُذكر أن فرنسا تستعد حاليا لأسبوع الوقاية، ومعرفة كل ما يتعلق بالتهاب غشاء الرحم فى الفترة من 7 وحتى 13 مارس الجارى.


>- مسح عنق الرحم بداية من سن 21 عامًا يكشف مرض السرطان مبكرًا

- دراسة تكشف نوعا جديدا من السرطان يصيب النساء بخلاف الثدى وعنق الرحم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365