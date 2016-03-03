900 ألف بريطانى استخدموا السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين

قال باحثون من جامعة "لندن كوليج" إن نحو 900 ألف بريطانى استخدموا السجائر الإلكترونية لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين العام الماضى.

وأوضح الباحثون أن نحو 37.3% من 8.46 مليون مدخن فى إنجلترا حاولوا الإقلاع عن التدخين فى عام 2014، مشيرين إلى أن 28.2% منهم أو 891 ألف شخص، لجأوا إلى السجائر الإلكترونية لمساعدتهم على الإقلاع.

وطبقا لدراسة نشرت فى صحيفة "أديكشن جورنال" لمكافحة الإدمان فإن استخدام السجائر الإلكترونية ارتفع من 5% إلى 7.5%، وكما أن حوالى 22 ألف شخص يقلعون عن التدخين كل عام.

وقال البروفيسور روبرت ويست، الذى قاد فريق البحث، إنه فى حين أن الأرقام ليست عالية كما يدعى بعض النشطاء الداعين لاستخدام السجائر الإلكترونية، إلا أن النسبة لاتزال كبيرة، مضيفا "أن السجائر الإلكترونية تبدو أنها تساعد عددا كبيرا من المدخنين على التوقف".

وتابع ويست قائلا "كان هناك بعض الادعاءات من قبل بعض الباحثين فى مجال الصحة العامة أن السجائر الإلكترونية تقوض الإقلاع عن التدخين، وأنها بمثابة بوابة إلى التدخين"، مضيفا "هذه الادعاءات تنبع من سوء فهم الأدلة التى لدينا حاليا فى هذه المرحلة".

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