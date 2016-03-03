اعتماد أسماء 614 مواطنا من مستحقي الدعم السكني بقيمة 309 ملايين درهم

اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء / 614 / مواطنا من مستحقي قرارات الدعم السكني بإجمالي / 309 / ملايين درهم توزعت ما بين /531 / قرضا و/83 / منحة سكنية وتنوعت ما بين / 157 / من فئة بناء جديد و/ 35/ من فئة استكمال مسكن وخمسة من فئة إضافة على مسكن و/ 406 / مساكن حكومية ضمن المجمعات السكنية و/11/ من فئة شراء مسكن.

يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ..

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البرنامج الثاني لعام 2016 والذي ترأسه معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج في منتجع باب الشمس في دبي.

وقال النعيمي إن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على توفير مقومات العيش الكريم كافة لأبنائها وتوظيف وتسخير مواردها لسعادة المواطنين ورفاهيتهم.

وأوضح أن نهج البرنامج يهدف لتحقيق سعادة المواطنين وبما يكفل توفير الحياة الكريمة لهم تحقيقا لرؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتسخير كل الجهود في سبيل راحة وسعادة المواطنين.

وأشار إلى أن البرنامج يحرص على توفير جميع مقومات الحياة المستقرة للمواطنين لاسيما وأن المجمعات السكنية الجديدة راعت في تخطيطها التطلعات المستقبلية للأسر والتطورات التي قد تطرأ وما يتطلبه ذلك من مساحات وخدمات ومرافق.

وأضاف معاليه أن /551/ قرار دعم سكني من القرارات المعلن عنها اليوم هي ضمن خطة الأجندة الوطنية 2021 والخاصة بتقليص سنوات الانتظار إلى سنتين من تقديم الطلب مما يعني أن البرنامج ماض نحو تنفيذ المؤشر الوطني للأجندة وتحقيق سعادة واستقرار المواطنين.

وفي إطار مستجدات الأراضي والمجمعات السكنية ..قالت المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام البرنامج ان مجلس إدارة البرنامج وافق على ترسية مشروع مجمع "القوز السكني" في دبي والذي يعد أول وأبرز مجمع سكني في دبي ويقع في منطقة القوز 2 بالقرب من شارع الخيل ويضم / 159/ مسكنا ويمتد على مساحة أرض تبلغ /99/ ألفا و /600/ متر مربع ومدة تنفيذ تبلغ / 20/ شهرا.

ويتضمن مشروع مجمع القوز السكني تصميمين بأربع واجهات مختلفة وتتألف جميع المساكن من طابق أرضي وأول وتضم أربع غرف نوم راعى فيه البرنامج التنوع المعماري في تصاميم الوحدات السكنية في المشروع.

ويضم المشروع أربعة نماذج مختلفة للوحدات السكنية هي طراز متوسطي بواقع / 40/ وحدة سكنية وطراز حديث بواقع / 40 / وحدة سكنية وطراز أندلسي يضم / 40/ وحدة سكنية بجانب / 39 / وحدة سكنية من الطراز الإسلامي.

وتبلغ مساحة البناء لكل وحدة سكنية /3.75/ متر مربع ويستوفي المشروع كبقية مشاريع البرنامج ..معايير استدامة واشتراطات بيئية عالمية إذ يطبق البرنامج معايير برنامج استدامة ونظام اللؤلؤة في جميع مشاريعه السكنية وهي نظام تقييم اللؤلؤة وعملية التطوير المتكامل والمياه الثمينة والأنظمة البيئية ومصادر الطاقة المتجددة والمباني الملائمة للحياة ومواد البناء والممارسات المبتكرة.

وفي دبي قالت الفندي إن البرنامج استكمل أعمال تسوية أرض مشروع مجمع الخوانيج السكني وبناء على الخطة سيتم البدء بإجراءات المجمع خلال الربع الرابع من العام 2016.

وفي الشارقة أوضحت أن البرنامج سيطرح مناقصة تقديم خدمات استشارية لمشروع مجمع سكني بمنطقة السيوح 16 خلال الربع الثاني من العام الجاري ويضم / 415/ مسكنا وسيطرح مناقصة أخرى لمشروع مجمع الرق السكني خلال الربع الثالث من نفس العام والذي يضم /200 / مسكن وتبلغ مساحة الوحدة السكنية الواحدة /900 /متر مربع.

وفي عجمان بلغت نسبة إنجاز مشروع مجمع الرقايب السكني 13% والذي يمتد على مساحة من الأرض تبلغ / 300/ ألف متر مربع ويضم / 306/ مساكن بتكلفة إجمالية قدرها / 347/ مليون درهم بجانب اعتماد مخطط مشروع مجمع سكني في منطقة المنتزي في عجمان والذي يضم /660 / مسكنا ومن المتوقع طرح مناقصة المشروع في النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الفندي إنه تم تخصيص أرض المرحلة الثانية من مشروع بطين السمر في إمارة رأس الخيمة والذي سيضم / 516 / مسكنا ومن المتوقع طرح مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة المشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ويقدم البرنامج دعمه السكني لمجموعة واسعة من الشرائح في المجتمع إذ لا يقتصر الدعم السكني على الأسر إنما تعدى ذلك بتوفير دعم سكني إلى فئة ذوي الإعاقة وصمم لهذه الفئة نماذج سكنية تلبي احتياجاتهم وتحقق لهم الأمن والاستقرار.

بجانب ذلك يوفر البرنامج دعم سكني إلى فئة الأرامل والمطلقات وفئة كبار السن من خلال مبادرات مجتمعية تضمنت توفير خدمات تصل إليهم في منازلهم إضافة إلى مراعاة تصاميم المساكن في المجمعات السكنية لهذه الفئات.

ويتجاوز الدخل الشهري لأغلب المستفيدين من قرارات الدعم السكني في البرنامج / 20 / ألف درهم شهريا إذ حدد البرنامج سقف قيمة الدعم / 800 / ألف درهم بناء على عدد أفراد الأسرة ومتوسط دخل الفرد في الأسرة والراتب الإجمالي بجانب نوع الدعم السكني الذي يتنوع ما بين إنشاء مسكن أو صيانة مسكن أو بناء مسكن جديد أو مسكن ضمن مجمع سكني لفئتي المنح والقروض.

وأكدت الفندي أن المعايير المتبعة تحدد حسب الاحتياج السكني للمستفيدين وذلك بعد استيفاء الشروط المطبقة التي تحدد قيمة الدعم السكني المقدم.

وحدد البرنامج معايير الحصول على الدعم السكني والتي يصل سقفها الأعلى إلى / 800/ ألف درهم وتضم المعايير متوسط الدخل الشهري ومبلغ الدعم المستحق فإذا كان دخل الأسرة الشهري أقل أو يساوي /30/ ألف درهم وكان متوسط الدخل أقل من أو يساوي ثلاثة آلاف درهم يحصل المستفيد في هذه الحالة على السقف الأعلى للدعم والذي يبلغ / 800/ ألف درهم.

أما إذا كان متوسط الدخل من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف درهم فتكون قيمة الدعم / 700 / ألف درهم ويحصل المستفيد الذي يبلغ متوسط دخله خمسة آلاف وأكثر على /500 / ألف درهم ..وإذا كان دخل الأسرة الشهري أكثر من/30/ ألف درهم وكان متوسط الدخل أقل من أو يساوي أربعة آلاف درهم يحصل المستفيد على / 700 / ألف درهم ..وإذا كان متوسط الدخل من أربعة آلاف إلى خمسة درهم فيحصل المستفيد على / 600 / ألف درهم ويحصل المستفيد الذي يبلغ متوسط دخله خمسة آلاف وأكثر على / 500/ ألف درهم.

وقال المهندس محمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان إن مقدمي طلبات الدعم السكني يمكنهم الاستفادة من الدعم بعدة طرق مختلفة تضم إما صيانة مسكن أو إضافة لمسكن قائم أو بناء مسكن جديد ويشترط أن يكون مقدم الطلب مالكا لأرض وقد باشر في الأعمال.

وأضاف " يجب أن يكون قد أنجز ما يقارب من قيمة الدعم السكني أو أن يتقدم بما يثبت امتلاكه المبلغ المطلوب منه تنفيذه قبل الاستفادة من مبلغ الدعم السكني الصادر من البرنامج أو السكن ضمن مساكن المجمعات السكنية بحيث يتم تحديد نموذج المسكن المطلوب بناء على المعايير الخاصة بتوزيع المساكن ضمن المجمعات السكنية".

وقال محمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة انه - وفي إطار اعتماد مجلس إدارة البرنامج لــ / 614/ قرار دعم سكني - يمكن لجميع المستفيدين من الدعم السكني استلام قراراتهم عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الويب والأجهزة الذكية وطباعة قرار الدعم السكني مباشرة مما يوفر عليهم الوقت والجهد للوصول إلى أفرع البرنامج لاستلام قراراتهم.

وأضاف لوتاه أنه ومباشرة بعد الإعلان عن أسماء المستفيدين يتم تفعيل رسائل موافقات الدعم السكني في الصفحة الخاصة بالمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج واختيار طباعة قرار الدعم السكني.

وأشار حسين عبدالله البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي في البرنامج إلى أن البرنامج وفر خط اتصال مباشر مع المستفيدين للرد على كل استفساراتهم حول كل ما يدور عن كيفية الاجراءات الواجب اتباعها بعد صدور قرار الموافقة على الدعم السكني من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة/ 12/ ساعة يوميا خلال أيام العمل الرسمية على الرقم / 80092933 / .

وأضاف أنه يمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج / www.szhp.gov.ae / على الويب أو على الأجهزة الذكية للتعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات فتح الملف والشروط الواجب اتباعها لمباشرة التنفيذ وضرورة استغلال المدة الزمنية المحددة بسنة ميلادية للإستفادة من قرار الدعم السكني فيما عدا قرارات الدعم السكني لفئة مسكن حكومي.

وقال المهندس باسم محمد النمر مدير إدارة الخدمات الهندسية في البرنامج إن البرنامج يوفر أكثر من / 30 / نموذجا سكنيا وحرص قبل تصميمها على دراسة متطلبات واحتياجات الأسرة المواطنة مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الاستدامة والاشتراطات البيئية العالمية ثم عكس ذلك من خلال تصاميم نماذج الوحدات السكنية لتتناسب مع حجم الأسرة والتغيرات المختلفة التي قد تطرأ عليها.

وأضاف أن عدد الغرف في النماذج تتراوح بين غرفتي نوم إلى خمس غرف نوم مع إمكانية التوسع المستقبلي سواء رأسيا أو أفقيا للمسكن لتلبية احتياجات الأسرة.

وأوضح النمر أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع على النماذج السكنية عن طريق تطبيق البرنامج وخدمة "ساس بيتك" أو عن طريق تطبيق "مسكني الافتراضي" أو الموقع الإلكتروني للبرنامج أو شاشات اللمس الافتراضية الثلاثية الأبعاد الموجودة في مقر البرنامج والأفرع.