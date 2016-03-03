حازم إمام يدافع عن رمضان صبحي: ميسي كان سيفعل الأمر نفسه

دافع حازم إمام مدير جهاز الكرة السابق بالزمالك عن رمضان صبحي بعدما قام الأخير بمراوغة حارس بتروجيت ليحصل على ركلة جزاء.

وقال إمام خلال تحليله للقاء بقناة (الحياة 2): "رمضان راوغ حارس بتروجيت، لأنه لاعب (حريف)، وأراد وضع لمسته الخاصة".

وكان رمضان قد حصل على ضربة جزاء مهدت فوز الأهلي على بتروجت 2-0، إذ سجلها عبد الله السعيد قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني.

وأوضح "محمد الشناوي نجح أيضًا في إغلاق زاوية التسديد بمجرد استلام رمضان صبحي للكرة".

وأضاف "لذا رمضان صبحي كان عليه مراوغة الحارس، فإذا جاءت نفس اللعبة لميسي، سيفعل ما فعله لاعب الأهلي، مثلما راوغ بتر تشك في مباراة آرسنال".

ويقصد حازم إمام هدف ميسي الأول في فوز برشلونة على أرسنال 2-0 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وواصل: "هذه الكرة إذا جاءت لعشرة لاعبين، 9 سيقوموا بالمراوغة، ولاعب واحد سيسددها مباشرة".