أخبار عاجلة

مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حازم إمام يدافع عن رمضان صبحي: ميسي كان سيفعل الأمر نفسه

Google+ Print
حازم إمام يدافع عن رمضان صبحي: ميسي كان سيفعل الأمر نفسه حازم إمام يدافع عن رمضان صبحي: ميسي كان سيفعل الأمر نفسه

دافع حازم إمام مدير جهاز الكرة السابق بالزمالك عن رمضان صبحي بعدما قام الأخير بمراوغة حارس بتروجيت ليحصل على ركلة جزاء.

وقال إمام خلال تحليله للقاء بقناة (الحياة 2): "رمضان راوغ حارس بتروجيت، لأنه لاعب (حريف)، وأراد وضع لمسته الخاصة".

وكان رمضان قد حصل على ضربة جزاء مهدت فوز الأهلي على بتروجت 2-0، إذ سجلها عبد الله السعيد قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني.

وأوضح "محمد الشناوي نجح أيضًا في إغلاق زاوية التسديد بمجرد استلام رمضان صبحي للكرة".

وأضاف "لذا رمضان صبحي كان عليه مراوغة الحارس، فإذا جاءت نفس اللعبة لميسي، سيفعل ما فعله لاعب الأهلي، مثلما راوغ بتر تشك في مباراة آرسنال".

ويقصد حازم إمام هدف ميسي الأول في فوز برشلونة على أرسنال 2-0 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وواصل: "هذه الكرة إذا جاءت لعشرة لاعبين، 9 سيقوموا بالمراوغة، ولاعب واحد سيسددها مباشرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع