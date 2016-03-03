في_إفريقيا - رحلة الأهلي لمواجهة ريكرياتيفو .. 16 ساعة سفر وترانزيت 3 ساعات

حدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي برنامج رحلة الفريق لمواجهة ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الرحلة ستتضمن 16 ساعة سفر، إضافة إلى ثلاث ساعات ترانزيت.

وأضاف عبر قناة (الحياة 2) "سنبدأ بالسفر إلى إثيوبيا في رحلة مدتها 6 ساعات، بعدها ننتظر ترانزيت 3 ساعات في مطار أديس أبابا".

وأوضح "بعدها نستقل طائرة أخرى إلى العاصمة الأنجولية لواندا لمدة 5 ساعات، إضافة إلى السفر بحافلة 5 ساعات، لأننا سنخوض اللقاء بمدينة بعيدة عن العاصمة".

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق الأنجولي يوم 12 مارس المقبل، ويلتقي الفريقان مجددا في مباراة العودة بعدها بأسبوع.

طلب الأهلي من الاتحاد الإفريقي (كاف) نقل مباراة الذهاب بينه وبين ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي إلى العاصمة لواندا.

وتبتعد مدينة ليبولو بـ300 كيلومتر عن لواندا، ولا يوجد طيران داخلي بين المدينتين.

وسيلعب في دور الـ16 الفائز من مواجهة الأهلي وريكرياتيفو مع الفائز من الجيش الرواندي ويانج أفريكانز التنزاني.

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