أخبار عاجلة

مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' استاد بورسعيد تصميمه الهندسي خاطيء بسبب إشارة عبد الناصر '

Google+ Print
' استاد بورسعيد تصميمه الهندسي خاطيء بسبب إشارة عبد الناصر ' ' استاد بورسعيد تصميمه الهندسي خاطيء بسبب إشارة عبد الناصر '

يتسم استاد بورسعيد بخاصية هندسية فريدة بين ملاعب العالم، بسبب إشارة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وفقا لما ذكره هاني أبوريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الدولي والإفريقي.

وأوضح أبوريدة: "استاد بورسعيد به عيب هندسي منذ تأسيسه، فهو الملعب الوحيد في العالم، الذي تم بناءه من الجهة الشرقية للغربية، بينما كل ملاعب العالم يتم بناءها من الشمال للجنوب".

وأضاف عبر قناة (صدى البلد) "عندما أشار الرئيس جمال عبد الناصر بأنه يريد بناء ملعبا لبورسعيد، يبدو أن المسئولين صمموا الملعب بإتباع إشارة يده، ولم يراعوا بعض الأمور الهندسية".

وتابع: "لذا طالبت بهدم المدرج الذي حدثت فيه كارثة بورسعيد منذ 2009، ولأنه يبعد بمسافة بعيدة للغاية عن أرضية الملعب".

واختتم أبوريدة: "أعتقد أن هدمه له فائدتين، فهو معيب هندسيا، وسيكون راحة نفسية لآخرين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع