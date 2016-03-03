' استاد بورسعيد تصميمه الهندسي خاطيء بسبب إشارة عبد الناصر '

يتسم استاد بورسعيد بخاصية هندسية فريدة بين ملاعب العالم، بسبب إشارة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وفقا لما ذكره هاني أبوريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الدولي والإفريقي.

وأوضح أبوريدة: "استاد بورسعيد به عيب هندسي منذ تأسيسه، فهو الملعب الوحيد في العالم، الذي تم بناءه من الجهة الشرقية للغربية، بينما كل ملاعب العالم يتم بناءها من الشمال للجنوب".

وأضاف عبر قناة (صدى البلد) "عندما أشار الرئيس جمال عبد الناصر بأنه يريد بناء ملعبا لبورسعيد، يبدو أن المسئولين صمموا الملعب بإتباع إشارة يده، ولم يراعوا بعض الأمور الهندسية".

وتابع: "لذا طالبت بهدم المدرج الذي حدثت فيه كارثة بورسعيد منذ 2009، ولأنه يبعد بمسافة بعيدة للغاية عن أرضية الملعب".

واختتم أبوريدة: "أعتقد أن هدمه له فائدتين، فهو معيب هندسيا، وسيكون راحة نفسية لآخرين".