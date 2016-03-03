السابع إفريقيا.. مصر تتقدم للتصنيف الثاني رسميا بعد مباراة بوركينا فاسو

تقدم منتخب مصر مركزين في التصنيف الشهر للفيفا عن شهر مارس ليصبح في المركز الـ 53 عالميا.

واستفاد المنتخب المصري من الفوز الودي الذي حققه على نظيره منتخب بوركينا فاسو، ليصعد مركزين في التصنيف الشهري ويحتل المركز الـ 53 عالميا والسابع إفريقيا.

ويعني وصول منتخب مصر للمركز السابع إفريقيا، أن المنتخب أصبح في التصنيف الثاني بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بشكل رسمي، إن حافظ على موقعه الحالي مع احتمالية التقدم للتصنيف الأول أيضا في حال الفوز على نيجيريا ذهابا وإيابا بالجولتين المقبلتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا مع تعثر الفرق الأخرى الأعلى تصنيفا.

ويأتي المنتخب المصري في المركز الثالث بالتصنيف على المستوى العربي، بعد منتخبي تونس والجزائر، والسابع إفريقيا بعد منتخبات كاب فيردي، كوت ديفوار، غانا، السنغال، تونس والجزائر.

وعلى الصعيد العالمي، حافظت المنتخبات الـ 13 الأوائل على مواقعها دون أي تغيير، بوجود منتخب بلجيكا في المرتبة الأولى، والأرجنتين ثانيا وإسبانيا ثالثا وألمانيا رابعا.

أما منتخب إيطاليا فقد صعد للمركز الـ 14 على حساب منتخب هولندا الذي تراجع للمرتبة الـ 15.