شوقي غريب لـ في الجول: نريد الفوز على الزمالك.. وسعيد بنجاح رهاني على الكبار

"مواجهة الزمالك صعبة بكل تأكيد، ولكننا نريد الفوز عليه"، هكذا تحدث شوقي غريب المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي قبل مواجهة الفريقين اليوم الخميس ضمن الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري.

ويتقابل الفريقان في وقت يحتل فيه الزمالك المركز الثاني بـ38 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي فاز أمس الأربعاء على بتروجيت 2-0، فيما يأتي الإنتاج تاسعا بـ28 نقطة.

وعن المباراة، تحدث شوقي غريب لـFilGoal.com قائلا: "المباراة صعبة بكل تأكيد، نواجه بطل الدوري والكأس ولاعبي الزمالك يمثلون المنتخب".

وأضاف "بالتأكيد لن تكون المهمة سهلة، ولكننا استعدينا بشكل جيد ونريد الفوز على الزمالك".

وعن استعدادات فريقه للمباراة قال: "لم نخض أي وديات خلال توقف الدوري لكي نصل بلاعبي الفريق لحالة بدنية جيدة".

وأكد "الزمالك لديه دوافع كبيرة للفوز، وجود المدير الفني الجديد أليكس ماكليش على الدكة بجانب دافع الحصول على اللقب".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أكد في وقت سابق تواجد ماكليش على مقاعد بدلاء الفريق لكنه شدد على أن محمد صلاح المدرب العام هو من سيدير المباراة فنيا (طالع التفاصيل).

ويشدد "لكننا أيضا نملك دوافعنا، لم نخسر في السبع مباريات الأخيرة واستطعنا تجميع عدد كبير من النقاط، نريد استكمال النتائج الجيدة وتحقيق نتيجة تنم عن هذا الأداء".

طفرة الإنتاج

وشرح غريب الطفرة في مستوى فريقه مقارنة ببداية الدوري "هذا الأمر له عدة أسباب، أولهم الانسجام والتجانس، كما أننا لعبنا عدة مباريات خارج ملعبنا في البداية، ولكن بعد فترة قصيرة صار هناك تجانس أكبر ما ظهر في نتائج الفريق".

وأضاف "نعيش حالة أسرية، فريق الإنتاج أسرة واحدة، كلنا أهل ولدينا ثقة متبادلة بين اللاعبين والإدارة والجهاز الفني وهذا يظهر في الملعب".

رهان الكبار

ويواصل غريب "راهنت على اللاعبين الكبار، وهم جعلوني أكسب الرهان".

ويشرح "أمير عبد الحميد ومحمود فتح الله وجدو ظهروا بشكل فني وبدني جيد وهو ما جعلني أكسب الرهان".

وأتم غريب "ملعب المباراة ليس أزمة بالنسبة لي، ونقل المباراة لبتروسبورت أتى لدواعي أمنية نحترمها ونتضامن معها، ليس لدينا معها أزمة، مادمنا خرجنا خارج ملعبنا تتساوى كل الملاعب بعد ذلك".