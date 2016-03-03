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ننفرد بنشر آخر تسجيل صوتى للشهيد مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا

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ننفرد بنشر آخر تسجيل صوتى للشهيد مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا ننفرد بنشر آخر تسجيل صوتى للشهيد مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا
ينفرد "اليوم السابع" بنشر آخر تسجيل صوتى للشهيد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، الذى استشهد صباح اليوم أثناء تواجده بدائرة الزاوية الحمراء، أثناء القبض على أحد المطلوبين أمنيا.

ويوضح التسجيل الصوتى للشهيد المقدم مصطفى لطفى، قيامه أمس بمناقشة عامل وزجته الثانية بادعاء قيام مجهولين بخطف ابنه الذى لم يتعد عمره 3 سنوات لا بتزاز شقيقته فى مبلغ 70 ألف جنيه، وقد تمكن الشهيد من كشف غموض الجريمة والقبض على المتهمين فى القضية وإنقاذ الطفل.

وكان المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم شرطة شبرا ثان، استشهد فجر اليوم، وأصيب معاون من القسم بطلق نارى ومخبر، حال تواجدهم بمنطقة الزاوية الحمراء أثناء استهداف عدد من العناصر الإجرامية الخطرة المتواجده فى دائرة قسم الزاوية بالقاهرة، والمتهمين بقتل ضابط و3 مخبرين بمركز الخانكة.

المقدم مصطفى لطفى (1)

المقدم مصطفى لطفى (2)

المقدم مصطفى لطفى (3)

المقدم مصطفى لطفى (4)


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