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الأرصاد: انخفاض الحرارة مستمر حتى الاثنين المقبل على الأقل

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الأرصاد: انخفاض الحرارة مستمر حتى الاثنين المقبل على الأقل الأرصاد: انخفاض الحرارة مستمر حتى الاثنين المقبل على الأقل
قال وحيد سعودى،المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة وأن تظل في معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل.

وأضاف سعودى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يسود خلال هذه الفترة طقس معتدل على السواجل الشمالية دافئ علي القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وحذر سعودى من الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مؤكدا أن البحرين الأحمر والمتوسط صالحان تماما للملاحة البحرية.

حالة الطقس اليوم الخميس 3/3/2016 فى مصر والدول العربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 3/3/2016 بجميع محافظات مصر
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