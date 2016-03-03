البابا تواضروس يدعو للمشاركة فى شهادة بلادى الدولارية لدعم الاقتصاد المصرى

دعا البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كافة أبناء الوطن بالداخل والخارج للمشاركة فى دعم الاقتصاد المصرى بكافة المجالات والمشاركة فى شهادات بلادى الدولارية، لمواجهة التحديات المتزايدة التى تعوق مسيرة التنمية الشاملة .

وأكد البابا تواضروس الثانى، فى بيان له اليوم الخميس، أهمية العمل الإيجابى ومساندة القيادة المصرية فى تلك المرحلة الحرجة، قائلا، "علينا مساندة قيادتنا الرشيدة فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا العظيم".

يأتى ذلك بعد طرح السندات الدولارية ذات العائد المرتفع لخدمة المصريين بالخارج، والتى تتبناها وزارة الهجرة بالتعاون مع البنك المركزى وبنوك القاهرة الأهلى ومصر.

خبير يتوقع جمع 3 مليارات دولار من شهادات "بلادى"حال إتاحتها داخل مصر

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ننشر صورة شهادة بلادى الدولارية للمصريين بالخارج بعائد 5,5% لمدة 5سنوات

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وزيرة الهجرة: شهادة بلادى الدولارية لتلبية رغبات المصريين فى الخارج

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