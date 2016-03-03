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مجدى العجاتى: الحكومة تعرض بيانها على البرلمان 19 مارس الجارى

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مجدى العجاتى: الحكومة تعرض بيانها على البرلمان 19 مارس الجارى مجدى العجاتى: الحكومة تعرض بيانها على البرلمان 19 مارس الجارى
أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أن ستعرض برنامجها على البرلمان يوم 19 مارس الجارى، لافتا إلى أن هناك اتفاق مبدئى على هذا اليوم ليكون البرلمان أرسل لائحته إلى مجلس الدولة، موضحا أن الحكومة جاهزة ببيانها إلا أن البرلمان هو الذى لم ينتهى من لائحته.

وأضاف العجاتى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الوزارة ستصدر بيانا بعد قليل توضح فيه هذا الأمر، لأنه أسيء فهم تصريح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بأن المجلس سينتهى من لائحته يوم الجمعة القادمة والبعض فسره بأن البيان سيعرض على البرلمان فى نفس اليوم، وأنا أجريت اتصالا بالدكتور على عبد العال أمس وأكد لى أنه أسيء تفسير هذا التصريح.

وحول آلية صرف رواتب الموظفين المدنيين بالدولة أكد المستشار مجدى العجاتى أن كل الموظفين صرفوا رواتبهم بالفعل وأنه لا يوجد لغط فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن احتساب المرتبات يتم بناءا على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية.

- على عبد العال: رئيس الوزراء يلقى بيان الحكومة الأسبوع المقبل

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