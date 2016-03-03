"العجاتى" يتراجع عن تصريحاته ويعلن تأجيل بيان الحكومة دون تحديد موعد

أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل ستلقى خطابها أمام البرلمان يوم 19 من الشهر الجارى، إلا أن الامر لم يمر عليه دقائق ليخرج العجاتى مرة ثانية ويعلن تأجيل الخطاب دون تحديد موعد.

وبرر العجاتى فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، سبب تأجيل موعد بيان الحكومة إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان من المقرر أن يغادر البلاد يوم 18 من الشهر الجارى ليعود يوم 22 من نفس الشهر.

- مجدى العجاتى: الحكومة تعرض بيانها على البرلمان 19 مارس الجارى