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مصرع صيادين وإصابة ثالث أطلق أحد المتعدين على بحيرة المنزلة النار عليهم

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مصرع صيادين وإصابة ثالث أطلق أحد المتعدين على بحيرة المنزلة النار عليهم مصرع صيادين وإصابة ثالث أطلق أحد المتعدين على بحيرة المنزلة النار عليهم
لقى صيادان ببحيرة المنزلة مصرعهما وأصيب ثالث بإصابات خطيرة بعد إطلاق أحد أصحاب التعديات النار عليهما أثناء الصيد.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بوفاة كل من هانى السيد بريا ونبيل محمد برايا وشهرته نصر برايا وإصابة صياد ثالث، بعد أن أطلق عليهم أحد أصحاب التعديات ببحيرة المنزلة النار عليهم لقيامهم بالصيد فى البحيرة، فيما تجمهر العشرات من صيادى المطرية أمام البحيرة، وتم نقل المتوفيين إلى مستشفى المطرية، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

تجمهر الصيادين ببحيرة المنزلة (1)

تجمهر الصيادين ببحيرة المنزلة (2)

صيادان يتهمان صاحبى تعديات ببحيرة المنزلة بإطلاق النار عليهما ببنادق آلية

العثور على جثة مجهولة لسيدة ببحيرة المنزلة فى الدقهلية

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