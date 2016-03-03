رئيس الوزراء لمصنعى الحديد: نعمل على توفير واستدامة مصادر الطاقة لصناعتكم

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الخميس، لمصنعى الحديد والصلب فى مصر ، بحضور وزراء الاستثمار، والبترول، والتجارة والصناعة.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بقطاع الصناعة، باعتباره قاطرة التنمية خلال هذه المرحلة، وأشار إلى الجهود المبذولة من كافة الجهات لتوفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات فى القطاعات المختلفة، وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، هذا فضلاً عن دعم المنتج المحلى.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف اسماعيل أشار إلى الدور المحورى والهام الذى تلعبه صناعة الحديد والصلب خلال هذه المرحلة، باعتبارها مدخلاً اساسياً فى جميع عمليات التنمية والتعمير والمشروعات القومية الانتاجية والخدمية التى تتم فى مختلف ربوع الجمهورية، فضلاً عن انها توفر العديد من فرص العمل باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة.

كما تم التأكيد على جهود الحكومة للارتقاء بصناعة الحديد والصلب، والعمل على توفير مصادر الطاقة اللازمة لتلك الصناعة، واستدامة الامدادات الخاصة بها، بما يحافظ على الوصول إلى المعدلات القصوى للإنتاج داخل تلك المصانع.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء إلى بعض الموضوعات المتعلقة بصناعة الحديد والصلب، وناقش مع الحضور بعض المقترحات والأساليب التى تسهم فى تطوير تلك الصناعة الهامة، ومسايرة أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال، بما يكون له المردود الايجابى على زيادة الطاقة الانتاجية من هذا المنتج.

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