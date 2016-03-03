أخبار عاجلة

مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..السيسي يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم بمنتدى الأعمال المصرى الكورى

Google+ Print
بالفيديو..السيسي يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم بمنتدى الأعمال المصرى الكورى بالفيديو..السيسي يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم بمنتدى الأعمال المصرى الكورى

شهد الرئيس عبد الفتاح التوقيع على 5 مذكرات تفاهم، وبيان مشترك بين الجانبين المصري والكوري الجنوبي في مجلس الأعمال المشترك للاتفاق على الاجتماع بالقاهرة مارس 2017.

ووقعت كل من المنطقة الاقتصادية ووزارة الكهرباء، مع شركة توسان الكورية لاقامة محطتي كهرباء وتحلية المياه.

وتضمنت المراسم بحضور وزير الخارجية سامح شكري، توقيع مذكرات تفاهم بين هيونداي والسويدي مع وزارة الكهرباء لاقامة محطة ومذكرة بين اتحادي الغرف التجارية في البلدين.

وبذلك يكون عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهدها الرئيس السيسي في كوريا الجنوبية اليوم، الخميس، 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، حيث شهد خلال مباحثاته مع رئيسة كوريا الجنوبية 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.


>- وضع العلم المصرى داخل البرلمان الكورى قبيل زيارة السيسي

- أكمل قرطام: زيارة السيسي لليابان ناجحة وحققت أهدافها

- رئيسة كوريا الجنوبية تقيم مأدبة غداء للسيسى فى البيت الأزرق

- بالصور..السيسى ورئيسة كوريا الجنوبية يشهدان توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم عقب مباحثاتهما بـ"البيت الأزرق".. وسحر نصر: 3 مليارات دولار لتمويل مشروعات تنموية فى النقل والطاقة الشمسية والطاقة الجديدة

- السيسى ورئيسة كوريا الجنوبية يشهدان توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

- بالصور.. بدء مباحثات قمة السيسى ورئيسة كوريا الجنوبية فى سول

- بالفيديو.."السيسى" يغادر مقر إقامته فى سول للقاء رئيسة كوريا الجنوبية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»