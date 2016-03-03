النائب العام يوقع بروتوكول تعاون قضائي مع كوريا الجنوبية لتبادل الخبرات

التقى صباح اليوم، النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بنظيره الكوري الجنوبي، “كيم سوم يام”، في إطار توطيد العلاقات بين الجانبين في مجال التعاون القضائي.

وتضمن اللقاء، وفقًا لما ذكره البيان الصادر عن مكتب النائب العام، جلسة مباحثات ثنائية حضرها قيادات النيابة العامة بكوريا الجنوبية، والوفد المرافق للنائب العام المصري، لتفعيل التعاون القضائي الدولي بين البلدين في جميع مجالات القانون الجنائي المختلفة.

واختتم اللقاء بتوقيع بروتوكول تعاون ثنائي مع نظيرة الكوري الجنوبي للتعاون القضائي بين جهازى النيابة العامة المصرية والكورية الجنوبية.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات في مجالات القانون الجنائي المختلفة.

وعقد الدورات التدريبية المشتركة للأزمة لأعضاء النيابة في البلدين، فضلًا عن تعزيز الاستفادة في مجال التعاو ن القضائي، وتسليم المجرمين وتبادل الأبحاث.

وأكد النائب العام المصري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة الكورية سول، على أهمية تضافر الجهود الدولية بين الأجهزة القضائية في الدول المختلفة، لمواجهة الجرائم الإرهابية، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ويذكر أن شمل اللقاء زيارة الوفد المصري لقطاعات النيابة العامة بكوريا الجنوبية، ومنها “إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية”.