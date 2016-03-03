تجديد حبس 6 مهندسين بـ«استصلاح الأراضي» 15يومًا لتسهيل الاستيلاء على 85ألف فدان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، تجديد حبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بقيمة 2 مليار جنيه، وفقًا لما أفاد به مراسل أونا.

وأمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

وكشفت تحقيقات سامر باهر، وكيل أول النيابة، أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص استولوا على الأراضي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة، والصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة منذ عام 2013م.

وذلك من خلال 37 ملف لأشخاص استولوا على أراضي بمحافظات ” الجيزة، الإسماعيلية، المنيا، ووادي النطرون بالبحيرة”.

وتمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين الـ 12 المتورطين في الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعي اليد على تلك الأراضي، حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص، و مساحات الأراضي.

وأمر اللواء أحمد حجازي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالة المتهمين إلى النيابة التي باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوي، رئيس النيابة، و تم استدعاء بعض المسئولين بهيئة استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة.

وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق “مصر– الإسكندرية” الصحراوي، وادي النطرون، محافظة المنيا، طريق “مصر– أسيوط” الغربي بمحافظة الجيزة، محافظة الإسماعيلية، محافظة الإسكندرية، وعدد من المحافظات الأخرى التي لها ظهير صحراوي.

وجاء في التحقيقات إنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارًا بتوصية من رئيس الوزراء في أول شهر يناير من عام 2013م، يفيد بمنع و تجريم تقنين الاستيلاء على أراضي الدولة من خلال وضع اليد، قام المتهمين إلى حيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ، واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي.

كما قام المتهمون أيضًا بالتلاعب في مساحات الأراضي الموجودة بالأوراق، حين قاموا باستبدال أسماء الأشخاص الحقيقين، حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.

كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس 6 مهندسين على ذمة القضية، وأمرت بضبط وإحضار 6 مهندسين هاربين.