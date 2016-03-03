نيابة الزاوية الحمراء تباشر التحقيق فى واقعة استشهاد رئيس مباحث شبرا ثان

أكد مصدر قضائى بمجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة، أن تحقيقات النيابة العامة فى واقعة استشهاد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، الذى استشهد صباح اليوم الخميس، ستكون فى نيابة الزاوية الحمراء محل ارتكاب الواقعة.

وكان المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم شرطة شبرا ثان، استشهد فجر اليوم، وأصيب معاون من القسم بطلق نارى ومخبر، حال تواجدهم بمنطقة الزاوية الحمراء أثناء استهداف عدد من العناصر الإجرامية الخطرة المتواجدة فى دائرة قسم الزاوية بالقاهرة، والمتهمين بقتل ضابط و3 مخبرين بمركز الخانكة.

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