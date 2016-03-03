التعدى على ممرضة بمستشفى فوه المركزى بكفر الشيخ.. وتحرير محضر بالواقعة

استاءت الممرضات بمستشفى فوه المركزى من سوء المعاملة التى شهدها استقبال المستشفى، من قبل عدد من المترددين عليه، حيث تعدى "ه.ش" 38سنة بالسب والضرب وإحداث إصابات بالممرضة "م.ع.ر" أثناء أداء عملها، ما أصابها بكدمات متفرقة فى الوجه، وتم تحرير المحضر رقم 2571 إدارة مركز شرطة فوه، مرفق به تقرير طبى.

وقالت هانم مسعود عطية وكيل قسم التمريض بمستشفى فوه "نعترض على التعدى على الزميلة التى كانت تؤدى عملها دون أن تخطئ، مشيرة إلى أن المتعدى عليها كان بصحبة طفلة مريضة ووالدتها، وتم تركيب محلول لها لكن الطفلة تحركت مرتين وكل مرة يتم تركيب المحلول لها، وطلبت الممرضة من والدتها بمنعها من الحركة، ولكن الأم لم تسيطر على الطفلة، وفجأة وجدنا المرافق للمريضة يسب الممرضة، فطلبت منه انتظارهما خارج الحجرة ويتركها لتمارس عملها، ولكنه انهال عليها بالضرب وجذبها من شعرها.

وأضافت وكيل القسم "استغثنا بنقيبة التمريض بكفر الشيخ، لتساند المرضة ونشعر بتواجد النقابة معنا معنوياً، فلم نجد أى استجابة ولم يحضر من يمثل النقابة لمساندة الزميلة".

وقال أحمد الملاحة اخصائى اجتماعى بمستشفى فوه المركزى، استغثنا بفردى الشرطة المتواجدين بالمستشفى أثناء التعدى على الزميلة، ولكنهما رفضا إنقاذ الممرضة، قائلين "نحن نحمى منشأة ولا نحمى أفرادا" متسائلاً ما فائدة رجال الأمن إذا لم يمنعوا التعدى على الممرضات والممرضين والأطباء والموظفين، فى ظل عدم وجود أمن داخلى.

وأضاف نطالب الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة، بالتدخل لدى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، لتوفير حراسة بالمستشفى لمنع التعدى على العاملين بها.

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