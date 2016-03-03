الأمير دانييل ووريثة عرش السويد ينجبان طفل ثان

أنجبت الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد أمس الأربعاء، طفلها الثاني وهو صبي والثالث في ترتيب خلافة العرش.

وبحسب “24″ قال زوجها الأمير دانييل أمام الصحفيين الذين تجمعوا أمام مستشفى كارولينسكا في ستوكهولم، حيث أنجبت الأميرة طفلها إن “الطفل وفيكتوريا بخير”.

ومن المفترض إعلان اسم الأمير الخميس، وللزوجين طفلة اسمها إيستيل احتفلت للتو بعيد ميلادها الرابع.

وبات للملك كارل غوستاف وزوجته الملكة سيلفيا أربعة أحفاد، إذ أن ابنتهما الصغرى لها طفلان فيما ينتظران حفيداً خامساً في أبريل (نيسان) من ابنهما الأمير كارل فيليب وزوجته صوفيا هلكفيست.