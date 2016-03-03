صور| «الإسكان» تؤكد حرصها على حل مشاكل الرويسات بشرم الشيخ

حرص الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان، أمس الأربعاء، على المشاركة في فعاليات مؤتمر شعبي بشرم الشيخ.

وكان قد دعا للمؤتمر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة مشاكل منطقة الرويسات، والمتمثلة في تقنين أوضاع السكان، والحق في سكنٍ ملائم و آمن.

وعُقد اللقاء في قاعة مجلس مدينة شرم الشيخ، وفقًا لما ذكره البيان الوزاري للإسكان، حيث أعلن المحافظ خطة لبناء مساكن تبلغ نحو 1500 وحدة سكنية لسكان الرويسات، علاوةً عن ألف وحدة أخرى تقيمها المحافظة، وسوف تكون وحدات حضارية بشكلٍ جمالي تناسب شرم الشيخ.

وأكد الدكتور درويش على أهمية هذه المؤتمرات الشعبية، حيث أنها تمثل وسيلة فعالة للتواصل مع المواطنين، وتؤكد على مبدأ التطوير بالمشاركة، و هو منهج عمل وزارة الإسكان في التعامل مع مشاكل العشوائيات.

وأوضح “درويش”، تفاصيل مشروع تطوير الرويسات، و الذي يضم منطقتين:” الأولى تقع أسفل الجبل”، مما يجعلها تتعرض لمخاطر الانزلاقات الجبلية، مشيرًا إلى أن المساكن مبنية بفضلات مواد البناء على مساحة 3،3 فدان، و قد تخصص لمشروع تطوير .

وتضم المنطقة الثانية، مساكن مبنية من الطوب اللبن، و فضلات البناء، و حالتها الإنشاءية رديئة على مساحة 2،8 فدان.

وأكد الدكتور أحمد درويش، أن الدولة تضع إمكانياتها لخدمة المواطنين، وتوفير المعيشة اللائقه لهم وحمايتهم من الأخطار، بتوفير جميع الخدمات الصحية والتعليميه والترفيهية أيضًا.

وأضاف أن تم تقدير مبلغ 200 مليون جنيه كمرحلةٍ أولى قابلة للزيادة.

وعبر نائب وزير الإسكان، خلال اللقاء على حرص الدولة على حياة المواطنين في المقام الأول، حيث توجد بعض المساكن بالمناطق الخطرة التي قد تنذر بكارثة في المستقبل.

وأضاف “درويش”، أن حماية المواطن وتوفير مسكن آمن هي هدف من أهداف وزارة الإسكان، فضلأ عن أنه من أولويات صندوق تطوير المناطق العشوائية .