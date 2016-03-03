«الصحة»: مشروعات جديدة لتوفير مشتقات الدم وألبان الأطفال والأمصال

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، سعي الوزارة إلى توفير إحتياجات البلاد من مشتقات الدم من خلال دراسة إنشاء مصنع لمشتقات الدم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات والمركز القومي لخدمات نقل الدم.

وأوضح راضي، خلال بيان له اليوم، أن المشروع ينتج أدوية منقذة للحياة مثل الألبيومين، وحقن أنتي RH، وحقن معامل 8 Factor8 لمرضى الهيموفيليا، وحقن المناعة.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال محلياً بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربي، وذلك لتوفير الألبان ذات الجودة العالية بأسعار تناسب غير القادرين ومحدودي الدخل.

كما تم البدء في إجراءات مشروع إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير “آمنة” الذي يتم بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بقيمة تبلغ 5 مليون دولار، وسيكون لهذا المشروع الأثر الأكبر في القضاء على فيروس ” سي “.

وأشار مجاهد، إلى وجود عدد من المشروعات الأخرى التي تتم بالتعاون مع الجانب الإماراتي منها مشروع إستكمال مصنع إنتاج الأمصال الجديد، والذي يساهم في تطوير إنتاج 18 مصلاً ولقاحاً ضد سموم الحيات والعقارب والثعابين وبعض السموم البكتيرية، ويغطي 100% من إحتياجات مصر من الأمصال عالية الكفاءة، كما إنه يساهم في فتح أسواق لتصدير منتجات المصنع إلى بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف: “كذلك مشروع تطوير منطقة خلط وتعبئة مصل شلل الأطفال ، الذي يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية تمهيداً لإعادة تصنيع مصل شلل الأطفال الفموي محلياً بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 مليون جرعة سنوياً لتغطية إحتياجات برنامج التطعيمات الإجباري، واستغلال المصنع في إنتاج لقاح شلل الأطفال بالحقن لإدخالة ضمن برنامج التطعيمات الإجباري بوزارة الصحة، وكذلك إستغلال المصنع في تعبئة لقاح الخماسي محلياً لتغطية إحتياجات برنامج التطعيمات والسوق المحلية وتصدير الفائض.

كما تشمل مشروع تطوير ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع البيوتكنولوجي فيشتمل على خلط وتعبئة الإنسولين واللقاحات ويسهم في توفير 100% من إحتياجات وزارة الصحة المطلوب توفيرها من فاكسيرا، ويسهم في رفع الطاقة الإنتاجية من الإنسولين من 590 ألف زجاجة سنوياً إلى 3 ملايين زجاجة سنوياً ، بالإضافة إلى إنتاج لقاح الإلتهاب السحائي الثنائي بطاقة تصل إلى 5 ملايين جرعة سنوياً لتغطية برنامج التطعيمات الإجباري والسوق المحلية وتصدير الفائض.

وتتضمن كذلك مشروع تطوير منطقة إنتاج المركزات فيسهم في إنتاج مركزات لقاحات الثلاثي ” الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي ” ، ويستهدف المشروع تطوير ورفع كفاءة وحدات إنتاج مركزات ” الثلاثي ” محلياً ومضاعفة الطاقة الإنتاجية لها ، كما يمهد لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاحي الأنفلونزا البكتيرية والإلتهاب الكبدي ” ب ” واللازمة لإنتاج لقاح ” الخماسي”.

أما مشروع تطوير معامل الرقابة على الإنتاج فيشتمل على توريد وتركيب 42 جهازاً معملياً متطوراً بهدف تطوير نظام الرقابة الداخلية على المنتجات بما يسهم في تقييم جميع منتجات الشركة بما يواكب المواصفات القياسية الأوروبية والأمريكية.