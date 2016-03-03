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محافظ القليوبية يصل قرية شنشور للمشاركة فى جنازة رئيس مباحث شبرا الخيمة

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محافظ القليوبية يصل قرية شنشور للمشاركة فى جنازة رئيس مباحث شبرا الخيمة محافظ القليوبية يصل قرية شنشور للمشاركة فى جنازة رئيس مباحث شبرا الخيمة
وصل منذ القليل اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية إلى قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، لحضور جنازة الشهيد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث ثان شبرا الخيمة الذى استشهد فجر اليوم.

ومن المقرر أن يشارك فى تشييع الجنازة عدد من القيادات الأمنية وعلى رأسهم اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية.

اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية (1)

اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية (2)

اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية (3)

اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية (4)

اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية (5)


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