مباحث التموين بالشرقية تضبط كمية كبيرة من الكبدة المجمدة منتهية الصلاحية

تمكنت مباحث التموين بالشرقية اليوم، من ضبط كمية كبيرة من الكبدة المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدامى، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة بلبيس، برئاسة المستشار أمير نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، إخطار من العقيد تامر السمرى رئيس مباحث التموين، يفيد قيام المقدم شريف الشاعر رئيس مباحث التموين بفرع الجنوب من ضبط " السيارة رقم 62253 نقل الإسماعيلية بالطريق العام " بلبيس- أبوحماد "أمام قرية الكتيبة مركز بلبيس، قيادة" محمود ص ف ى " 19 سنة، وبرفقته " عم ال ص" 39 سنة صاحب ثلاجة ومحل مجمدات، محملة بعدد 200 كرتونة كبدة مجمدة أوزان مختلفة تزن حوالى 2593 كيلو منتهية الصلاحية، ومدون عليها تاريخين إنتاج غش وتدليس.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المقدم محمد زردق وكيل مباحث التموين، أنه بعرض المضبوطات على مراقب الأغذية، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى كونها منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11432 جنح مركز بلبيس.

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