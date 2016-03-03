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المؤتمر الاقتصادى الأول للغرفة التجارية بكفر الشيخ

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المؤتمر الاقتصادى الأول للغرفة التجارية بكفر الشيخ المؤتمر الاقتصادى الأول للغرفة التجارية بكفر الشيخ
وافق مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ برئاسة المهندس أحمد الرفاعى رئيس مجلس الإدارة، عقد أول مؤتمر اقتصادى تحت راية الاتحاد العام للغرف التجارية، يوم 17 يونيو القادم.

قال محمود مسعود نائب رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن الغرفة التجارية بدأت الورشة الخاصة بالإعداد للمؤتمر، مضيفاً آن الأوان أن يشعر المواطن البسيط بالأمل الذى يسيطر عليه بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد.

وأضاف علاء الوشاحى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن المؤتمر سيكون دفعه قوية للاستثمار المحلى والعربى والأجنبى، بهدف توفير فرص عمل حقيقية من خلال تنفيذ مشروعات كبيرة، دون خوف من أى أحداث أوتحديات تعرقلها.

وأضاف أحمد يونس أمين الصندوق، سنعمل بكل طاقتنا للاستفادة بقدر الإماكن من المساعدات والودائع المحلية والعربية وتشغيلها استثمارها، بالإضافة لضرورة اختيار المشروعات الإستثمارية، التى يمكن أن تستوعب عدداً كبيراً من العمالة لتوفير أكبر عدد من فرص العمل للشباب.

وقال مصطفى مخلوف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن المؤتمر خطوة مهمة لنهضة المحافظة لتقود كفر الشيخ قطار التنمية فى ، مؤكداً أن عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والعرب سيشاركون فى المؤتمر.

وأضاف قطب شوشة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن المؤتمر الاقتصادى بداية، لنهضة اقتصادية بالمحافظة، لأن التخطيط الجيد للمؤتمر سيؤدى ثماره لتنفيذ مشروعات طويلة المدى تستفيد منها الدولة، فضلاً عن الصناعات المكملة والصغيرة والتى تحتاج إليها المحافظة.


>- مؤتمر لمناقشة مشكلات "البدالين التموينيين"

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