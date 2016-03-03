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السابع إفريقيا.. مصر تتقدم للتصنيف الثاني رسميا بعد مباراة بوركينا فاسو

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السابع إفريقيا.. مصر تتقدم للتصنيف الثاني رسميا بعد مباراة بوركينا فاسو السابع إفريقيا.. مصر تتقدم للتصنيف الثاني رسميا بعد مباراة بوركينا فاسو

أعلن هاني أبو ريدة المرشح على مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري في الدورة الانتخابية المقبلة عن قادة قائمته والتي ضمت أسماء من العيار الثقيل.

وكان أبو ريدة قد أعلن رسميا عن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة المصري. (التفاصيل)

وعبر برنامج (مع شوبير) يوم الأربعاء قال أبو ريدة: "قائمتي تضم أحمد شوبير نائبا لمقعد رئاسة اتحاد الكرة وحازم الهواري عضو مجلس إدارة".

"كرم كردي ومحمد مصيلحي وأحمد مجاهد أيضا سيكونان ضمن القائمة".

وأكد أبو ريدة "طلبت حازم إمام -أيقونة الزمالك ورئيس الجهاز الفني السابق- لاستطلاع رأيه".

وتابع "أحب حازم إمام جدا فهو على خلق ونجم كبير ونحتاجه معنا للارتقاء بالكرة المصرية".

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