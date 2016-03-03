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حبس فتاتين وقواد لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب فى حدائق الأهرام

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حبس فتاتين وقواد لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب فى حدائق الأهرام حبس فتاتين وقواد لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب فى حدائق الأهرام
أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، وتحقيقات عبد الرحمن أشرف وكيل أول النيابة، بحبس فتاتين وقواد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة وتسهيل الأعمال المنافية للآداب بإحدى الشقق السكنية بمنطقة حدائق الأهرام، وإخلاء سبيل عراقيين من راغبى المتعة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط فتاتين وثلاثة رجال داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الهرم، بعدما كشفت التحريات اتخاذهم من تلك الشقة السكنية وكراً لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى وجهت للفتاتين تهمة ممارسة الدعارة، وللمتهم الثالث فى القضية تهمة تسهيل ممارسة الدعارة وإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ووجهت للشابين الآخرين تهمة ممارسة الرذيلة.

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