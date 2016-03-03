أخبار عاجلة

مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..الحزن يخيم على قرية شنشور بالمنوفية مسقط رأس رئيس مباحث شبر الخيمة

Google+ Print
بالصور..الحزن يخيم على قرية شنشور بالمنوفية مسقط رأس رئيس مباحث شبر الخيمة بالصور..الحزن يخيم على قرية شنشور بالمنوفية مسقط رأس رئيس مباحث شبر الخيمة
خيم الحزن على أهالى قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مسقط رأس الشهيد مقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والذى استشهد فجر اليوم أثناء قيامه بمأمورية لضبط المتهم الرئيسى فى تنفيذ واقعة الهجوم على مأمورية ضباط مباحث مركز الخانكة.

وأكد أهالى القرية أن الشهيد كان حسن الخلق وكان يزور القرية على فترات بعيدة بحكم عمله والذى يحتم عليه التواجد دائما فى القاهرة.

وشهدت القرية تواجدا أمنيا مكثفا برئاسة العميد إيهاب زهنى مأمور مركز أشمون، والرائد محمد السخاوى رئيس مباحث المركز، فى انتظار وصول الجثمان لتشييعه فى جنازة رسمية يحضرها اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، ومن المقرر أن يتم تشيع الجثمان عقب صلاة الظهر من مسجد المجمع الإسلامى بالقرية.

جنازه مباحث شبرا الخيمة (1)

جنازه مباحث شبرا الخيمة (2)

جنازه مباحث شبرا الخيمة (3)

جنازه مباحث شبرا الخيمة (4)

جنازه مباحث شبرا الخيمة (5)

جنازه مباحث شبرا الخيمة (6)


>- أمن القليوبية: تحديد هوية قاتل رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة

- نقل معاونى مباحث شبرا الخيمة المصابين لـ "جراحات اليوم الواحد" بمدينة نصر

- جنازة عسكرية لرئيس مباحث شبرا ثان بعد استشهاده فى مواجهات مع عناصر إجرامية

- مدير أمن القليوبية:رئيس مباحث شبرا ثان استشهد أثناء ضبط محكوم عليه بالإعدام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365