بالصور..الحزن يخيم على قرية شنشور بالمنوفية مسقط رأس رئيس مباحث شبر الخيمة

خيم الحزن على أهالى قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مسقط رأس الشهيد مقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والذى استشهد فجر اليوم أثناء قيامه بمأمورية لضبط المتهم الرئيسى فى تنفيذ واقعة الهجوم على مأمورية ضباط مباحث مركز الخانكة.

وأكد أهالى القرية أن الشهيد كان حسن الخلق وكان يزور القرية على فترات بعيدة بحكم عمله والذى يحتم عليه التواجد دائما فى القاهرة.

وشهدت القرية تواجدا أمنيا مكثفا برئاسة العميد إيهاب زهنى مأمور مركز أشمون، والرائد محمد السخاوى رئيس مباحث المركز، فى انتظار وصول الجثمان لتشييعه فى جنازة رسمية يحضرها اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، ومن المقرر أن يتم تشيع الجثمان عقب صلاة الظهر من مسجد المجمع الإسلامى بالقرية.

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