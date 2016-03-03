داعش يكلف طفلة بإعدام 5 سيدات رميًا بالرصاص

كلف تنظيم داعش، فتاة لأول مرة بإعدام 5 نساء في نينوى، وفق ما نقلت السومرية العراقية، عن مصادر محلية في المحافظة الشمالية.

وكشف المصدر أن الفتاة لم يتجاوز عمرها 12سنة، وكلفها التنظيم بإعدام خمس نساء، أمس، بينهن طبيبة رفضت علاج جرحاه الذين أصيبوا في إحدى الغارات الجوية.

وأفاد المصدر أن الفتاة أعدمت النساء الخمس رمياً بالرصاص في معسكر الغزلاني غربي المحافظة العراقي

ونقل موقع الحزب الديموقراطي الكردستاني، أن داعش ينفذ حملات اعتقال واسعة في الموصل ضد كل من يتحدث عن اقتراب تحرير الموصل أو يتعرض بالحديث إلى الاستعدادات العسكرية الجارية في مخمور، أو أي موضوع يُشير من قريب أو بعيد إلى استعدادات الجيش العراقي لتحرير المدينة.

وبحسب “24″ تزامنت الحملة مع قرار داعش صباح الخميس، فرض حظر التجول في مدينة الموصل، بعد اكتشاف التنظيم عشرات الرايات ممزقة مرمية في شوارع المدينة، وفق ما نقل موقع السومرية.