في بث مباشر من المتروبوليان.. الأوبرا تقدم عرض «مانون ليسكو» السبت القادم

تعرض دار الأوبرا برئاسة الكتورة ايناس عبد الدايم، البث المباشر لاوبرا “مانون ليسكو” لـ بوتشينى”، نقلا من أوبرا المتروبوليتان الامريكية بنيويورك ، وذلك فى الثامنة مساء السبت 5 مارس بالمسرح الصغير.

تعد أوبرا “مانون لاسكو” أحد تحف بوتشينى الفنية النابضة بالحياة والعاطفة، وتدور أحداثها خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، حول الفاتنة “مانون” التي لا تقاوم وعلاقتها بالشاب “دى جرييو” ونهايتها المأسوية .

يشار إلى أن أوبرا “مانون ليسكو” تمثل رحلة في أعماق النفس البشرية وتناقضاتها ،وكتبها “بوتشيني” في الخامسة والثلاثين من عمره .