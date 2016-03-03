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مهاجم المحلة لـ في الجول: هدفي فى مرمى الحضري هو الأغلى.. وهذه حيلتي للتسجيل ضده

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مهاجم المحلة لـ في الجول: هدفي فى مرمى الحضري هو الأغلى.. وهذه حيلتي للتسجيل ضده مهاجم المحلة لـ في الجول: هدفي فى مرمى الحضري هو الأغلى.. وهذه حيلتي للتسجيل ضده

قال محمد علاء "لالا" مهاجم غزل المحلة إن هدفه في مرمى المخضرم عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة هو "الأغلى في حياته الكروية" ولن ينساه ابدا.

وكان لالا قد أحرز هدف التعادل لفريقه فى مرمى وادي دجلة فى الدقيقة الأخيرة من مباراة الجولة الـ20 التي انتهت بالتعادل1-1.

وتابع في تصريحات لـFilGoal.com "هذا الهدف سيكون بمثابة انطلاق لي في مباريات الدوري حيث سيمنحني الثقة التي كنت أنتظرها منذ فترة طويلة".

وأضاف "عندما احتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة للمحلة، قصدت أن أصوبها ناحيه الساق اليمنى للحضري بعد أن اشتكى الحارس من شد بها قبيل نهاية المباراة".

وأكمل "مخططي، بعد توفيق الله، ساهم في أن أحرز الهدف الأغلى لي فى مرمى وحش إفريقيا".

وعبر لالا عن سعادته بتجربته الحالية مع فريق المحلة التي سيكتسب من خلالها خبرة كبيرة.

ويذكر أن لالا يلعب معارا من الإسماعيلي للمحلة حتى نهاية الموسم.

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