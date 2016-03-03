تحليل في الجول – أحمد أيوب: السعيد أصبح ' ترمومتر ' الأهلي.. ويول ليس ساحرا

يرى أحمد أيوب المدرب العام السابق للأهلي، أن استفاقة عبدالله السعيد في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام بتروجيت كان لها دور كبير في تحسن الأداء والفوز بهدفين دون مقابل ضمن الجولة الـ20 للدوري.

وفي تحليله للمباراة لـFilGoal.com أوضح "السعيد في الفترة الأخيرة أصبح ترمومتر الاهلي".

وأضاف "المنافس يتفوق عندما يغيب السعيد عن تركيزه خاصة أنه يجيد نقل الفريق من الدفاع إلى الهجوم ويسبب إزعاج كبير في الناحية الهجومية كما أنه يمتاز بعنصر المباغتة ".

وأكد "لا يجب أن ننسى دور رمضان صبحي الذي قدم أداء رائع للغاية وأدى نواحي دفاعية مميزة وأعتقد أنه بدأ يستعيد مستواه الحقيقي من جديد".

وواصل "إيفونا يحتاج دائما الى التأهيل النفسي قبل وبعد المباراة ويجب تهيئة كل لاعب لتقبل قرارات الجهاز الفني خاصة عندما يكون اللاعب غير موفق، وبالتأكيد من حق المدير الفني استبدال أي لاعب".

ولكنه عاد وأكد "من حق اللاعب أن يحزن لكن ليس من حقه الإعتراض أو المبالغة في إظهار ذلك " .

مارتن يول

"مارتن يول ليس ساحرا ليحول أداء الاهلي ويصنع الفارق في يوم واحد .. نجاحه في أوروبا لا يضمن أن يحقق المعجزات مع الأهلي .. الأنسب له أن يعتمد على نفس الطريقة والتشكيل لحين استكشاف قدرات كل لاعب بشكل وافي ".

"هناك فارق كبير بين المدرسة الأوروبية والإفريقية والدوري المصري تحديدا، لذلك يحتاج مارتن يول الى وقت لإعادة توظيف بعض اللاعبين وتطوير مستوى البعض وحتى يتشبع الجميع بفكره".

" من المهم ألا يتعجل الجمهور الحكم عليه ".

" المدرب الأوروبي بشكل عام يحتاج إلى اللاعب الملتزم حتى لو لم يكن الأفضل من الناحية المهارية، ربما يكون حسام عاشور أكثر اللاعبين نجاحا مع مارتن يول ".