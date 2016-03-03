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بيبي عن الفوز أمام ليفانتي: الجماهير تطالبنا بالعمل.. وقد كان

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بيبي عن الفوز أمام ليفانتي: الجماهير تطالبنا بالعمل.. وقد كان بيبي عن الفوز أمام ليفانتي: الجماهير تطالبنا بالعمل.. وقد كان

(إفي): أبرز البرتغالي بيبي قلب دفاع ريال مدريد الإسباني العمل الذي قام به الفريق في فوزه على ليفانتي (1-3) في الليجا.

وقال بيبي، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "الجهد الذي بذلناه كبير، الفريق عمل كثيرا بداية من الحارس حتى بورخا مايورال.. الجماهير تطالبنا بالعمل وقد كان".

وأشار إلى أن الفريق لم يكن في حاجة لانتقادات المدرب زين الدين زيدان لرفع المستوى، موضحا ان الفريق عليه أن يسير على نفس المنوال حتى نهاية الموسم.

وأوضح "ليس هناك حاجة للاستماع إلى (انتقادات) المدرب، جماهيرنا تطالبنا ببذل قصارى جهدنا. لم نتراخ في أي مباراة. اليوم أثبتنا ذلك في مباراة صعبة للغاية أمام ليفانتي وهو فريق جيد على الرغم من أنه يصارع من أجل البقاء، وهذا يجلعه يقاتل بقوة".

وقلل بيبي من أهمية تصريحات زميله ومواطنه كريستيانو رونالدو بعد الدربي، مشيرا "انها جزء من الماضي. تحدنا ونحن معا في نفس القارب كما قال المدرب. لابد من العمل ومساعدة الريال وبذل العرق من أجل هذا القميص لأن الكثيرين حول العالم يحبون الفريق ويعانون عندما نخسر. لابد من احترام ذلك والعمل".

واحتفى بعودته إلى الملاعب بعد تعافيه من الالام التي كان يشعر بها في القدم، مشيرا "لقد تعافيت. أصبت منذ وقت طويل وكنت ألعب ببعض الالام، والمدرب قرر اراحتي كي أتعافى لأنه يحتاجني في نهاية الموسم. كنت أفتقد للعب".

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