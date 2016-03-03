كلوب للجمهور واللاعبين: استنهضوا الهمم.. لم يبق الكثير.. لنجمع النقاط ونفز بالمباريات

شد يورجن كلوب مدرب ليفربول من أزر لاعبي وجمهور فريقه عقب الفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل لا شيء.

ليفربول خسر قبل أيام قليلة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، قبل أن يعود ويفوز مساء أمس الأربعاء عليهم في بطولة الدوري بثلاثية.

وعقب المباراة، قال كلوب في تصريحات لقناة “BT SPORT”: "لا يمكننا تضييع وقت أكثر من ذلك، علينا أن نحسن وضعيتنا في جدول الترتيب، لابد أن نجمع النقاط، فنحن سنخوض العديد من المباريات لهامة في الأسابيع المقبلة".

"لقد كانت أفضل مبارياتنا على أرض ملعبنا هذا الموسم بكل تأكيد، لقد أظهرت تلك المباراة ما بإمكان هؤلاء اللاعبين تقديمه، لقد خسرنا الكأس يوم السبت، وكان الرد يوم الأربعاء وأظهرنا بوسعنا تقديمه".

كلوب أتبع "علينا أن نحصل على كل النقاط التي بوسعنا الفوز بها، لا علينا سوى الاستمرار على نفس تلك الوتيرة من الأداء الرائع، وإن فعلنا ذلك فننجح في جمع نقاط تضعنا في وضعية أفضل كثييرا بجدول الترتيب مما نحن عليه الآن".

وأتم "أدم لالانا كان عظيما، إنه يضغط على الخصم بصورة رائعة، وقد سجل هدفا رائعا وصنع أخر لروبيرتو فرمينو، ومع ذلك فلقطة اليوم كانت في الرهان الناجح على كولو توريه، والذي أوقف خطورة أجويرو".