الجيش العراقي يعلن مقتل القائد العسكري لـ«داعش» في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العراقية، صباح الخميس، عن مقتل قائد بارز في تنظيم “داعش” بضربة جوية نفذت في محافظة الأنبار.

وأوضحت الخلية في بيان أن الضربة التي نفذها سلاح الجو العراقي استهدفت مقرًا لـ”داعش” في قضاء الكرمة بمنطقة صبيحات قرب المصنع العراقي.

وجاء في البيان أن الضربة أسفرت عن مقتل القائد العسكري لـ”داعش” في منطقة صبيحات، المدعو رياض أحمد عيسى الخليفاوي، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

يذكر أن محافظة الأنبار تشهد عمليات عسكرية لتحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش”، فيما ينفذ الطيران الحربي العراقي والتابع للتحالف الدولي غاراته لضرب مواقع التنظيم.

كما كثف الجيش وقوات الحشد الشعبي عملياتهما العسكرية في محافظة صلاح الدين، وتحديدًا في محيط سامراء ، إذ أعلن الحشد الشعبي عن تحرير جزيرة صلاح الدين بإسناد القوات الأمنية من الجيش والشرطة.