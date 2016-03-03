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العراق: انطلاق عملية مشتركة للجيش وأبناء العشائر لتحرير مركز الكرمة

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العراق: انطلاق عملية مشتركة للجيش وأبناء العشائر لتحرير مركز الكرمة العراق: انطلاق عملية مشتركة للجيش وأبناء العشائر لتحرير مركز الكرمة

عملية مشتركة للجيش وأبناء العشائر

أعلن آمر لواء مقاتلي عشائر الكرمة بالأنبار العقيد، جمعة فزع الجميلي، اليوم الخميس، انطلاق عملية تحرير مركز الكرمة بمشاركة الجيش وأبناء العشائر.

وقال الجميلي، بحسب “د أ ب” إن “عملية عسكرية واسعة النطاق انطلقت صباح اليوم لتحرير مركز مدينة الكرمة (53 كلم شرق الرمادي)، من تنظيم داعش”، مبيناً أن “العملية تجري بمشاركة الجيش من الفرقتين الأولى والسادسة وأبناء العشائر”، بحسب موقع السومرية نيوز.

وأضاف الجميلي، وفقًا لـ “24″ أن “قوات الجيش وأبناء العشائر تمكنوا من تفجير ثلاث عجلات مفخخة لداعش يقودها انتحاريون وقتل انتحاريين اثنين يرتديان أحزمة ناسفة”، لافتاً إلى أن “تقدم قوات الجيش والعشائر يسير بشكل بطيء لوجود العبوات الناسفة والعجلات المفخخة للتنظيم”.

وتسيطر القوات الأمنية والعشائر على 70% من قضاء الكرمة، فيما تستمر العمليات العسكرية لاستعادة مركز المدينة وطرد تنظيم داعش منه.

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