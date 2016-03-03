ضبط 2170 مخالفة مرورية وتنفيذ 1024 حكمًا قضائيًا بالمنيا‎

مراسل «ONA»:

نجحت حملة أمنية مكبرة من ضباط مديرية أمن المنيا، اليوم الأربعاء، في ضبط 2170 مخالفة مرورية وتنفيذ 1024 حكمًا قضائيًا ، وضبط 3 قطع سلاجح بالمنيا‎

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تحرير 2170 مخالفة مرورية متنوعة شملت “27 ضبط دراجة بخارية- 5 ضبط سيارات- 927 مخالفة دراجات بخارية- 1211 مخالفة سيارات” ، تحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض علي النيابة.

وضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة شملت “2 بندقية خرطوش- فرد محلي الصنع” ، تحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض علي النيابة.

كما تم تنفيذ 1024 حكمًا قضائيًا شملت “6 جنايات- 627 حبس جزئي- 155 حبس مستأنف- 171 غرامات جزئية- 11 غرامات مستأنفة- 54 مخالفات- 24352 المبالغ المتحصلة” ، تحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض علي النيابة.