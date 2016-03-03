إصابة 11 شخص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنوفية

أصيب 11 شخص من عائلتين بمركز تلا بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة فى مشاجرة بالأسلحة النارية وذلك بسبب خلافات على الجيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى تلا وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد خالد عبد الحليم رئيس مباحث مركز يفيد من تلقيه بلاغا يفيد من وقوع مشاجرة ومصابين بالانتقال الفورى والفحص تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول غريب، طرف ثانى عائلة محمد وذلك بسبب خلافات على الجيرة ونتج عنها اصابة 11 فرد من الطرفين تم نقلهم الى مستشفى تلا وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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