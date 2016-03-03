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السفير الأمريكى يزور دير المحرق بالقوصية خلال جولته لأسيوط

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السفير الأمريكى يزور دير المحرق بالقوصية خلال جولته لأسيوط السفير الأمريكى يزور دير المحرق بالقوصية خلال جولته لأسيوط
استهل السفير الأمريكى بمصر ستيفن بيكروفت، زيارته لمحافظة أسيوط بزيارة دينية لدير المحرق بالقوصية، برفقة شيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى ، وأعرب السفير الأمريكى عن سعادته البالغة لزيارته محافظة أسيوط.

يأتى ذلك فى إطار زيارة السفير الأمريكى بمصر والوفد المرافق لمحافظة أسيوط لتفقد عدد من المشروعات التى تمولها الوكالة، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه أسيوط.

ومن ناحيته قال السفير الأمريكى، إن المشروعات الجديدة التى يتم فيها التعاون مع محافظة أسيوط تخدم حوالى 315 ألف مواطن، وإنه من خلال الجهود المشتركة تم مد خدمة الصرف الصحى فى 8 قرى بمحافظتى أسيوط وسوهاج، بالإضافة إلى 4 قرى أخرى مستفيدة، وأضاف أن الوكالة الأمريكية ساعدت فى مد خطوط مياه الشرب وتوصيل 4800 وصلة منزلية فى أسيوط، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات أتاحت أكثر من 300 ألف فرصة عمل خلال الفترات السابقة.


>- السفير الأمريكى: مد خدمة الصرف فى 8 قرى بأسيوط وسوهاج بالجهود المشتركة
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مصر 365

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